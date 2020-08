Coronavirus, arriva lo stop per discoteche e sale da ballo: chiuse fino al 7 settembre

Discoteche e sale da ballo chiuse su tutto il territorio nazionale, da domani, 17 agosto, almeno fino al 7 settembre. E' arrivata nel pomeriggio, al termine del vertice convocato in videoconferenza con le Regioni, la decisione del governo. Alla base dell'ordinanza firmata dal ministro della Sanità, Roberto Speranza, i dati nuovamente in crescita dei contagi da Covid-19.

"I numeri del contagio in Italia, anche se tra i più bassi in Europa, sono in crescita - afferma su Fb il ministro Speranza annunciando l'ordinanza - Non possiamo vanificare i sacrifici fatti nei mesi passati. La nostra priorità deve essere riaprire le scuole a settembre in piena sicurezza".

Nelle nuove disposizioni anche una stretta sull'utilizzo della mascherine: diventa obbligatorio "dalle ore 18 alle 6 sull'intero territorio nazionale usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/occasionale".

Nel testo dell'ordinanza firmata da Speranza viene inoltre specificato che "non sono ammesse deroghe con ordinanze regionali".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.