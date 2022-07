Emergenza zanzare, partono gli interventi straordinari di Amiu: "Programma attivo per tutta l'estate"

Il piano di disinfestazione ha preso il via ieri sera secondo il calendario reso noto nei giorni scorsi, in aggiunta "a quello ordinario già in vigore, per far fronte a una situazione assolutamente anomala e imprevedibile"

Sono partiti ieri sera gli interventi adulticidi di disinfestazione contro mosche e zanzare predisposti da Amiu Puglia, nell'ambito di un programma straordinario che l'azienda di igiene urbana ha concordato con il Comune di Bari, previa comunicazione specifica al Dipartimento di prevenzione della Asl.

Il programma, come spiegato da Amiu, "si aggiunge a quello ordinario già in vigore e che andrà avanti per tutta l'estate, è stato predisposto per far fronte alla situazione assolutamente anomala e impossibile da prevedere - come hanno spiegato gli esperti del dipartimento di Medicina veterinaria dell'Università degli studi di Bari - che ha causato una serie di segnalazioni da parte dei cittadini, nei giorni scorsi".

Nello specifico, gli interventi di trattamento adulticida prevedono l'irrorazione e la nebulizzazione di prodotti specifici per contrastare la presenza di insetti alati e vengono eseguiti, previo messaggio vocale di avviso alla cittadinanza diffuso nelle ore pomeridiane, nella fascia oraria che va dalle 22 alle 4.30. (Qui il calendario degli interventi quartiere per quartiere).