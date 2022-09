Dispensazione farmaci e ausili medici: per gli utenti di Gravina un secondo presidio a disposizione nel Barese

Un presidio aggiuntivo per il rilascio dei farmaci per gli utenti di Gravina: l'Asl ha infatti potenziato il servizio di dispensazione farmaci e ausili medici sul territorio del comune barese: dal 12 settembre gli utenti , che in precedenza ritiravano i farmaci presso la farmacia territoriale di Altamura, potranno recarsi alla farmacia ospedaliera ubicata nell’Ospedale della Murgia “F. Perinei”, evitando quindi di recarsi al più distante PTA di Altamura .

La farmacia territoriale di Gravina continuerà, nella stessa sede dell’ex Ospedale cittadino, a provvedere alla dispensazione di tutti i presidi medici ed alimenti non classificati come farmaci (ad esempio cateteri, prodotti per nefropatici ecc…). "Per quanto riguarda, invece, i pazienti di Gravina che usufruiscono della domiciliazione dei farmaci, essi continueranno ad essere regolarmente riforniti con la medesima modalità - spiega l'Asl in una nota - La nuova articolazione del servizio di dispensazione farmaci e ausili, elaborata per venire incontro alle esigenze dei cittadini, è stata massa a punto d’intesa tra la Direzione generale della ASL Bari, la direzione del Dipartimento Gestione del Farmaco e la direzione del Servizio Farmaceutico Territoriale".