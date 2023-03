Auto finisce contro i piloncini in pietra davanti al Petruzzelli: distrutti tre faretti

Finisce con l'auto contro i dissuasori in pietra davanti al teatro Petruzzelli, distruggendone tre. E' accaduto intorno all'una di questa notte nel tratto lungo via Cognetti. Tre piloncini-faretti sono stati completamente abbattuti. Sul posto è intervenuta la Polizia locale che ha provveduto a delimitare la zona, in attesa della sostituzione delle basi danneggiate. Il conducente del veicolo è stato individuato e sanzionato sia per il danneggiamento che per altre violazioni al Codice della Strada.