Dehors distanziati oltre un metro dagli edifici, ristoratori sul piede di guerra a Bari vecchia: "Così diventano inutilizzabili"

A ricevere la comunicazione è stato più della metà dei ristoratori di Bari vecchia che hanno fatto richiesta di rinnovo della concessione per l'occupazione di suolo pubblico per i dehor. Un'amara sopresa, la richiesta del Comune di Bari, che per adeguarsi alla nuova prescrizione della Sovrintendenza richiede a chi ha montato strutture esterne per accogliere i clienti di allontanarle di oltre un metro - 1,20 metri per la precisione - dagli edifici circostanti, così da permettere un più facile passaggio e "assicurare la più completa percezione delle cortine degli edifici", in tutte le zone vincolate. Non solo nel borgo antico, quindi, ma anche in altri quartieri come l'Umbertino e Torre a mare.

Richiesta che ha portato sul piede di guerra i ristoratori, come spiega Gianni Del Mastro dell'associazione We are in Bari vecchia, che riunisce gli esercenti del settore Horeca del borgo antico: "Il preavviso è arrivato con 45 giorni di anticipo, ma ormai manca meno di un mese. Con l'arrivo della stagione invernale c'è il rischio importante di dover smontare completamente i paravento. Disancorandoli dagli edifici, infatti, perderebbero stabilità e metterebbero a rischio la sicurezza di tutti".

"Così molti ristoranti saranno costretti a chiudere"

Ci sono poi strade, come via Manfredi, troppo strette per rispettare il distanziamento imposto dal Comune. E, paradossalmente come racconta Del Mastro, quasi tutti i negozi con dehor nella via hanno ricevuto l'avviso di adeguamento. Tra questi anche Claudia Suriano, titolare di Pepo Lucaneria: "Sarei costretta quindi a smontare del tutto il dehor, anche perché altrimenti non passerebbero neanche i mezzi di soccorso - racconta - e contando il fatto che lo spazio interno a noi è poco, di fatto implicherebbe un importante riduzione dei coperti". Tradotto: meno introiti per i ristoratori, che già escono da un periodo difficile post pandemia e con la clientela ridotta a causa del carovita. "Potrebbe sembrare, ma ci auguriamo di no, che questi provvedimenti siano pensati per ridurre il numero di esercenti nel borgo antico - prosegue Del Mastro, che insieme ai ristoratori della zona ha incontrato oggi la stampa - Dopo l'incontro del mese scorso con gli assessori Palone e Pierucci (titolari dell'Assessorato al Commercio e alle Culture), abbiamo inviato formale pec alla Sovrintendenza, senza però ricevere una risposta. Se tutto dovesse rimanere com'è siamo pronti anche ad altre azioni dimostrative, come un sit-in". Una situazione che avrebbe ricadute occupazionali - "se riduco il numero di coperti sono costretto a licenziare anche il personale" - oltre che su tutto l'indotto connesso al settore.

Il ricorso al Tar

Intanto una quindicina di ristoratori si sta già muovendo per vie legali, facendo ricorso amministrativo al Tar della Puglia, che intanto garantirebbe una sospensiva del provvedimento del Comune, in attesa di un giudizio in merito. "Siamo pronti anche a far ricorso in Consiglio di Stato per far valere le nostre ragioni - spiegano - Oltretutto provvedimento compare, contrariamento a quanto previsto dal regolamento cittadino comunale, il divieto di alzare i paraventi oltre la misura di 1 metro e 20 se non in casi eccezionali. Ancora di più in caso di piogge violente come quelle di sabato, renderebbe sostanzialmente lo spazio esterno inutilizzabile".