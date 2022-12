Divieti in centro per il montaggio del palco di Capodanno: cambiano i percorsi di bus e navette

In centro arrivano i divieti per il Capodanno in piazza, e scattano le variazioni di percorso per bus e navette. Alla luce delle limitazioni previste dal 27 dicembre al 3 gennaio, Amtab ha infatti disposto modifiche per alcune linee, e in particolare per i bus 2/, 22, 27, 42 e 50 e per le navette A, B e AB.

In particolare, dalle ore 00.01 di martedì 27 dicembre alle ore 24.00 di giovedì 29 dicembre per le linee 2/, 42, navette “A”, “B” e “AB” in entrambe le direzioni di marcia: i bus giunti in corso Vittorio Emanuele impegneranno la viabilità provvisoria predisposta adiacente il Palazzo della Prefettura in Piazza della Libertà. Dalle ore 00.01 alle ore 24.00 del giorno 29 dicembre le linee 22 e 27 in partenza dalle Piscine Comunali: i bus effettueranno il percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Piccinni, svolteranno a destra per via De Rossi, a destra per corso Vittorio Emanuele II, a sinistra per piazza Massari, con ripresa del percorso ordinario.

Per la linea 50, in partenza da Piazza Moro: i bus giunti in via Piccinni, svolteranno a destra per via De Rossi, a destra per corso Vittorio Emanuele II, a sinistra per piazza Massari, con ripresa del percorso ordinario.

Al fine di limitare l’eventuale disagio all’Utenza, l’Azienda ha predisposto un servizio di coordinamento esterno per le opportune esigenze che si renderanno necessarie durante lo svolgimento della manifestazione in oggetto. Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli Operatori del Numero Verde 800450444.