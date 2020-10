Divieti di sosta nelle 'zone movida', Decaro rassicura i commercianti: "Si può andare a mangiare fuori. Stasera lo farò anch'io"

Niente zone rosse, ma solo inibite alla sosta per evitare assembramenti. Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, fa chiarezza sui recenti provvedimenti che interessano i quartieri Poggiofranco, Madonnella e Bari vecchia, le cosidette 'zone della movida', dove appunto si sta concentrando l'azione di controllo dell'amministrazione comunale e delle forze dell'ordine dopo l'ultimo dpcm che ha inasprito le misure per contingentare la diffusione del Coronavirus. L'occasione è stata l'incontro con gli esercenti di una delle zone, Bari vecchia, "spaventati del fatto che le persone possano percepire i provvedimenti come un divieto di ingresso nei locali - precisa il sindaco - Voglio però assicurare che in quelle aree si può transitare, sia per andare a casa di amici e parenti, sia per raggiungere i locali".

E per dimostrarlo, sarà lui stesso a dare il buon esempio in serata: "Se stasera qualcuno vorrà andarsi a fare una pizza, potrà farlo. Io ci andrò per dimostrare che quella zona è transitabile". Il provvedimento di blocco della sosta potrebbe spostarsi in altre zone della città, come ha assicurato il primo cittadino, in base alle necessità e agli assembramenti segnalati.

