'Caffè' al banco vietato dalle 18 dopo il nuovo Dpcm, la prima multa a Bari è per un bar del centro

Appena 23 minuti dopo le 18, ora in cui, secondo il nuovo dpcm del presidente del Consiglio anti-contagi covid che impone lo stop al servizio da banco e in piedi nei locali, la Polizia Locale di Bari ha effettuato la prima multa ai danni di un esercizio commerciale: i vigili hanno sanzionato un bar all'angolo tra via Argiro e corso Vittorio Emanuele, nel centro del capoluogo pugliese.

La Locale ha infatti 'sorpreso' un giovane mentre consumava una bevanda calda. Per il titolare è così scattata una pesante multa da 280 euro.