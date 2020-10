Divieti d'accesso in aree della città e persone senza documenti: scattano le denunce a Bari

Due persone sono state denunciate dalle Volanti di Polizia a Bari nel corso di altrettanti servizi. Nel primo, in centro, gli agenti hanno controllato un 33enne di origini etiopi all'interno di un circolo ricreativo. L'uomo è risultato sprovvisto sia del documento di identificazione che del permesso di soggiorno: dopo la denuncia è stato accompagnato all'Ufficio Immigrazione per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale.

Più tardi in Corso Cavour, i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine, in ausilio alla Squadra Volanti, hanno fermato e controllato un barese pluripregiudicato 41enne: dal controllo dati è emerso che l'uomo era sottoposto alla misura del Dacur, che prevede il divieto d’accesso a determinate aree urbane. Per questa ragione il 41enne è stato denunciato.