Vietata la vendita di 'botti', ma alla Vigilia è show di petardi e fuochi d'artificio: ordinanza non rispettata

Fuochi d'artificio e petardi illuminano la notte della Vigilia nel quartiere Libertà di Bari. Una scena che si è ripetuta costante intorno alla mezzanotte per tutta la città, di fatto mostrando quanto non sia stata rispettata anche quest'anno l'ordinanza 'anti botti' del Comune.

Erano infatti vietate non solo la vendita ma anche l'utilizzo dei fuochi d'artificio a partire dal 23 dicembre e fino al primo gennaio, così da salvaguardare la sicurezza non solo di passanti e veicoli, ma anche degli animali, particolarmente sensibili al rumore delle esplosione. I tanti video diffusi in rete mostrano però che, ancora una volta, i baresi non hanno rispettato l'ordinanza.