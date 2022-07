Docente barese di 29 anni tra gli eccellenti Steam d’Italia: scelto per il progetto di Confindustria e fondazione Golinelli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Si è da poco conclusa la seconda edizione della scuola estiva Masterclass for STEAM, dopo un programma preliminare online e una settimana di attività in presenza tra l'Opificio Golinelli e il Liceo STEAM International di Bologna. 22 docenti, provenienti dalle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia, hanno lavorato su intelligenza artificiale e rapporto uomo macchina, il gioco e la gamification, narrazione e linguaggi, co-progettazione e progettazione empatica di esperienze, sostenibilità e open schooling, inclusione e personalizzazione, dati e visualizzazione. Fra questi il barese Davide Santostasi, di soli 29 anni, docente di fisica da sei e attualmente professore di ruolo presso il Liceo Ginnasio Statale Benedetto Cairoli di Vigevano. Selezionato tra più di 170 candidati, diventerà ambasciatore dell'innovazione e di un nuovo modo di fare didattica, promuovendo la diffusione nelle scuole italiane dell’approccio STEAM come strumento per favorire una didattica interdisciplinare e integrata, capace di stimolare negli studenti creatività, pensiero e spirito critico, capacità di gestire problemi complessi, intraprendenza e autonomia. Davide pensa già a come spendere sul campo quanto appreso. Ha dichiarato «nell’ottica transdisciplinare di questo approccio vorrei lavorare con i miei alunni sulla fisica, attraverso la costruzione di prodotti digitali che sfruttano la realtà aumentata e il metaverso. Mi piacerebbe che, in un dialogo più che in un’ottica frontale, siano proprio loro a mostrarmi le potenzialità di questi mezzi».