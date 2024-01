Docente del Majorana aggredito a scuola, il Tribunale: "Non molestò le alunne"

ll professor Vincenzo Amorese non ha mai avuto comportamenti molesti in classe davanti agli studenti. E' quanto ha stabilito il Tribunale di Bari che ha archiviato il procedimento nei riguardi dell'insegnante dell'istituto scolastico 'Ettore Majorana' di Bari che fu aggredito, il 23 settembre del 2022, dal padre di un'alunna adolescente. Lo riporta l'Ansa.

Secondo le indagini, il genitore della ragazza si recò a scuola per aggredire il professore dopo che la studentessa gli inviò un messaggio sul cellulare parlando di "attezioni" ricevute dal docente. In base quanto accertato la 16enne quel giorno aveva ricevuto una nota perché, come denunciato anche dal docente, aveva incitato i suoi compagni di classe a non seguire la lezione. I video e i racconti di alcuni professori testimoni confermarono la dinamica dell'aggressione, ora contestata al padre 35enne dell'alunna in concorso con un amico che lo aveva accompagnato a scuola. Al termine delle indagini preliminari, la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per i reati di interruzione di pubblico servizio e lesioni. L'udienza preliminare si svolgerà il prossimo 22 febbraio. Gli atti nei confronti della studentessa sono stati trasmessi ai magistrati minorili.