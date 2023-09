I documenti dell'azienda distrutti per aggirare il pagamento delle tasse: 4 indagati per bancarotta fraudolenta a Bari

Secondo le indagini delle Fiamme Gialle, il dissesto di una società barese, cagionato dagli indagati, avrebbe delineato un’omissione sistematica del pagamento delle imposte, sino a raggiungere un debito con l’Erario in una sola annualità di oltre 1,7 milioni di euro. Gli accusati avrebbero anche distrutto e occultato buona parte dell’impianto amministrativo-contabile, rendendo particolarmente complessa la ricostruzione dell’attivo patrimoniale ed avrebbero sottratto dai conti correnti della società 120mila euro senza alcuna giustificazione. I Finanzieri del Nucleo Operativo Metropolitano di Bari hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di 4 persone: per 2 indagati sono scattati gli arresti domiciliari, nel corso dell'operazione sono state inflitte anche 4 misure interdittive del divieto temporaneo dell’esercizio imprenditoriale. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Nello specifico sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria gli amministratori, di diritto e di fatto, di una società operante nel settore del commercio all’ingrosso di gomma greggia e di materie plastiche con sede a Bari: sono indagati, in concorso tra loro, per le ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta aggravata documentale e patrimoniale, nonché impropria per effetto di operazioni dolose in relazione al mancato pagamento delle imposte.