Domani approda nel Porto di Bari la nave 'Rise Above': a bordo 85 migranti

Si è tenuta oggi in Prefettura, a Bari, una riunione di coordinamento con tutti gli enti interessati alle attività di sbarco nel Porto di Bari di 85 migranti, previsto per domani 26 luglio 2023, intorno alle ore 18:00, banchina 31, dalla nave 'Rise Above' della ong tedesca 'Life Line'.

Si tratta di 85 persone di varie nazionalità, in prevalenza provenienti da paesi del Corno d’Africa, di cui 10 donne e 26 minori (23 non accompagnati). Nel corso dell’incontro è stato definito il protocollo di accoglienza e le modalità di svolgimento del foto segnalamento.

"Al momento non sono state segnalate alle autorità sanitarie situazioni di criticità - precisano dalla Prefettura in una nota - In ogni caso sarà attivo anche un protocollo per la gestione di eventuali emergenze sanitarie".