Domenica (da zona arancione) a passeggio per i baresi: al parco o sul lungomare salta anche il distanziamento

La bella giornata di sole ha fatto da richiamo per i baresi, e così, nonostante la domenica 'da zona arancione', in tanti hanno finito per riversarsi in alcune zone della città. Inevitabile il crearsi di assembramenti, in particolare in centro, al parco, o nelle zone più vicine al mare. Nonostante le raccomandazioni e gli inviti a limitare le uscite alle vere necessità, il risultato è stato più quello di una domenica 'normale', "come se il Covid non esistesse". Tante le segnalazioni anche sulla pagina Fb del sindaco Decaro, con i cittadini divisi tra chi rivendica la possibilità di uscire comunque liberamente di casa, e chi invece invoca una stretta sui controlli per evitare situazioni simili.

(foto Facebook)