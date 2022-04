"Giusto accogliere, ma chiunque fugga dalle guerre": le parole di Don Ciotti a Bari

"Sono molto contento che si sono trovate subito le terre per accogliere" chi fugge dall'Ucraina, "ma per accogliere tutti gli altri, quelli che fuggono dalle altre 33 guerre che ci sono nel mondo, le terre non ci sono. Allora mentre giustamente noi accogliamo, dobbiamo accogliere anche tutti gli altri". Sono le parole di Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, intervenuto al Politecnico di Bari in occasione del 70esimo congresso della Federazione universitaria cattolica italiana, che quest'anno festeggia il 125esimo anniversario della fondazione.

"Durante il Covid - le parole di don Ciotti, riportate dall'Agenzia Ansa - , i dati parlano chiaro, mentre tutti venivano travolti da questa pandemia, diminuiva la spesa sociale e quella per l'istruzione e aumentava quella militare. Abbiamo vissuto una pace armata e oggi gli unici vittoriosi sono le industrie delle armi e le organizzazioni criminali, perché dove arrivano le tempeste loro ci sono. E allora la riflessione che si impone alle nostre coscienze è quella di lavorare per una pace non armata".