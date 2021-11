Don Ciotti a Bari per la fondazione antimafia dedicata a Stefano Fumarulo: "Dalle donne parta la rivoluzione"

Durante l'incontro in Fiera del Levante è stato firmato il protocollo 'Liberi di scegliere' promosso da Libera per la tutela dei minori nelle famiglie a rischio in contesti esposti alla criminalità organizzata. Emiliano: "La mafia non si combatte solo con le investigazioni"