Don Ciotti a Bari incontra i lavoratori dell'area industriale coinvolti nelle vertenze: "E' nella disperazione che si inserisce la mafia"

Un dibattito tra le testimonianze - in alcuni casi anche molto forti - di chi ha perso il proprio lavoro ed è costretto a barcamenarsi tra mille difficoltà e una famiglia a carico. Vertenze come quella dell'ex Om, della Brsi, della Bosch che gettano un'ombra nera sul futuro di centinaia di lavoratori baresi. A loro ha voluto far sentire la propria vicinanza don Luigi Ciotti, il fondatore di Libera, che proprio davanti alla sede dell'ex Om è stato protagonista di un dibattito organizzato con Cgil, Cisl e Uil.

E per ricordare come servano investimenti al Sud che possano garantire un avvenire migliore a chi ora è senza lavoro e ai giovani che una professione la cercano, cita don Tonino Bello: "Nel 1992 era preoccupato dell'Europa e disse una profezia, che la sua preoccupazione era un'Europa che fosse cassa comune piuttosto che casa comune".