Un antico dipinto di San Nicola donato alla Basilica: "Dopo il restauro potrebbe essere esposto al pubblico"

Un antico dipinto del santo patrono barese in dono alla Basilica di San Nicola. Si tratta di una rappresentazione risalente al XVIII secolo, che mostra il vescovo di Myra frontalmente con il tipico gesto trinitario, mentre con la mano sinistra semicoperta regge il libro del Vangelo.

L'opera era nelle disponibilità della famiglia Paparella, che nella mattinata lo ha consegnato al priore della Basilica, Giovanni Distante. "Il dipinto era stato regalato negli anni '30 da un residente di Bari vecchia - racconta a BariToday Micaela Paparella, consigliera comunale delegata alle politiche di valorizzazione del patrimonio storico-artistico ed architettonico e dei contenitori culturali - a mia nonna, che era molto devota al santo". Ignoto, ad oggi, come sia entrato in possesso del pregiato dipinto, ma non avendo figli o altri parenti a cui passarlo in eredità, decise di regalarlo alla donna negli ultimi anni di vita. E così, dopo essere stato in loro possesso per diversi anni, ora entra nelle disponibilità della Basilica, magari per essere esposta al pubblico in futuro.

"Il priore ci ha ringraziato per la donazione - spiegano - E ci ha assicurato che allerteranno la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, per poter magari riportare l'opera alla sua bellezza originaria". Negli anni, infatti, non era mai stato effettuato un intervento di restauro del dipinto a olio, che presenta "problemi di cadute di colore in varie zone - si legge nella perizia curata dalla Ars Toto - presenza di alcune stuccature, ritocchi pittorici alterati, varie lacune, perforazioni ed un forte strato di vernice ossidata ed opaca fa da copertura alla stessa, dando poca leggibilità all’opera". La volontà espressa dal priore, come spiegano dalla famiglia Paparella, è infatti quella di esporre il quadro nel Museo diocesano o proprio all'interno della Basilica, per poter essere ammirato da fedeli e curiosi.