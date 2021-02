Due lavagne multimediali per la scuola 'Tommaso Fiore': la donazione di Autostrade per l'Italia

Questa mattina la consegna dei due device all'istituto, tra i 18 scelti a livello nazionale. La dirigente: "In un momento storico come quello che stiamo vivendo - il commento della dirigente scolastica Patrizia Rossini - l'attenzione di Autostrade per l'Italia alla scuola, alla nostra in particolare, non può che farci piacere"

Due lavagne interattive per la scuola media 'Tommaso Fiore': è la donazione arrivata da Autostrade per l'Italia e consegnata questa mattinata all'istituto barese, risultato tra i 18 beneficiari a livello nazionale indicati dal Ministero dell'Istruzione. "In un momento storico come quello che stiamo vivendo - il commento della dirigente scolastica Patrizia Rossini - l'attenzione di Autostrade per l'Italia alla scuola, alla nostra in particolare, non può che farci piacere. Abbiamo sempre puntato sul rapporto inter-istituzionale e su un approccio sociale aperto al territorio che, in sinergia, può mirare molto più in alto".

"La scuola - aggiunge la dirigente - è sempre stata pronta a recepire le innovazioni tecniche e a utilizzarle per una didattica efficace, al passo con i tempi e in grado di rapportarsi con il mondo degli adolescenti. Non è solo una questione di attrezzature e di aule-laboratorio: si tratta anche di riuscire a innovare la didattica per dare risposte concrete a nuove esigenze, come messo platealmente in evidenza dall'attuale situazione dovuta alla pandemia".