Uomo muore a 45 anni, i familiari dicono sì alla donazione di organi: espiantati fegato e cornee

Dal dolore per la scomparsa di un familiare al gesto che apre alla speranza e all'amore per la vita. All'ospedale Bonomo di Andria un uomo di 45 anni ha donato fegato e cornee: una donazione di organi che ha coinvolto anche il Policlinico di Bari.

Il consenso alla donazione è stato dato dalle due quattro sorelle e dal padre dell'uomo. Nelle sale operatorie del Bonomo dirette dal dottor Nicola Di Venosa sono così intervenuti i clinici del Policlinico di Bari che hanno prelevato il fegato mentre le cornee sono state prelevate dagli oculisti di Andria e inviate alla Banca degli Occhi di Mestre.

“É la dodicesima donazione multiorgano dall’inizio dell’anno ad oggi nella ASL Bt - spiega Giuseppe Vitobello, responsabile donazioni - e nei giorni scorsi a Barletta ci sono state altre due osservazioni di morte che purtroppo poi non hanno portato alla donazione. Segno questo della crescita di cultura sulla donazione e della enorme generosità di questo territorio”. “Ringraziamo la famiglia del giovane donatore per aver trovato la forza e la spinta alla vita necessari per dire ‘sì’ in un momento drammatico - dice Tiziana Dimatteo, direttrice generale ASL Bt - a loro va il nostro abbraccio”. “Cresce anche il numero delle donazioni di cornee - continua Vitobello - solo nella scorsa settimana ne sono state donate dieci. Dall’inizio dell’anno ne sono state donate 158 anche grazie alla collaborazione con gli hospice di Minervino e Bisceglie”.