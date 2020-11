Un Natale più dolce per 140 famiglie baresi, pandori e panettoni dalla polizia locale: "Pensiero di un agente in pensionamento"

Sarà un Natale più felice per 140 famiglie baresi in difficoltà, che nei prossimi giorni riceveranno i pacchi natalizi offerti dal Comando di polizia locale. Un'iniziativa che è partita dalla generosità di un ufficiale del Corpo in città: ormai prossimo alla pensione, ha pensato di acquistare i panettoni e pandori utilizzando il denaro che i colleghi avrebbero utilizzato per il regalo di pensionamento e la somma che avrebbe speso per organizzare la festa di saluto dalla polizia locale del capoluogo.

I pacchi sono stati consegnati questa mattina alle realtà del Welfare cittadino, durante una cerimonia a cui erano presenti don Franco Lanzolla, responsabile Caritas di Bari, Carla Palone, assessore allo Sviluppo economico di Bari, il comandnate della polizia locale, Michele Palumbo e alcuni funzionari del Corpo.

