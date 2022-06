La Brigata Pinerolo dona il sangue per celebrare i 200 anni dalla sua fondazione: autoemoteca in piazza Libertà

Una donazione di sangue per celebrare i 200 anni dalla sua fondazione: stamane, in piazza Libertà a Bari, i militari della Brigata Pinerolo si sono messi in fila davanti all'autoemoteca allestita in collaborazione tra Esercito e Avis Puglia.

L'iniziativa ha riguardato diverse città in tutta la regione, tra cui Foggia, Lecce, Barletta, Trani e Altamura: "In occasione del Bicentenario - ha spiegato il comandante della Brigata Pinerolo, il generale Luciano Antoci - abbiamo voluto fare un gesto concreto e utile. Donare fa bene all'individuo e alla collettività. Oggi abbiamo sempre più bisogno di sostenere la cultura della donazione e di essere elementi fondamentali della comunità in Puglia

“Organizzare un evento unico di questa portata nel nostro territorio insieme con la Brigata Pinerolo per noi è motivo di orgoglio – aggiunge Nicola Iacobbe, presidente di Avis Comunale Bari in qualità di referente del comitato tecnico organizzatore – siamo convinti che iniziative di questo genere segneranno un punto fermo per consolidare il rapporto con i nostri militari ma soprattutto per dare un segnale forte di partecipazione e solidarietà alla società civile. Come sempre siamo convinti che i militari faranno la loro parte ma questa volta l’appello è rivolto ai cittadini. Grazie al sostegno delle istituzioni siamo riusciti a mettere in piedi un evento dalla portata unica ed esclusiva in un territorio che non fa mai mancare la sua concreta presenza. Quindi, anche in questa occasione siamo certi che i baresi accoglieranno l’invito d’amore perché può davvero salvare la vita”.