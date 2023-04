Auto e attrezzi agricoli rubati: fermata in strada per un controllo, finisce in carcere 

Viaggiava a bordo di un'auto rubata, così come provento di furto erano gli attrezzi agricoli trasportati a bordo. Così una donna, una 55enne barese, con precedenti, è stata arrestata in Salento con l'accusa di furto aggravato.

Come riporta Lecceprima, la donna, nella mattinata di ieri, era stata fermata dai carabinieri di Maglie per un controllo stradale di routine, mentre si trovava a bordo di un Fiat Scudo. Il veicolo è risultato rubato il giorno prima sul territorio di Galatina, mentre gli attrezzi agricoli e utensili trasportati nel vano posteriore dell'auto sono risultati rubati ad un’altra persona sempre a Galatina. La donna è stata arrestata e su parere dell'autorità giudiziaria condotta in carcere a Lecce in attesa del processo per direttissima. Veicolo e attrezzi rubati sono stati restituiti ai legittimi proprietari.