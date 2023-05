Donna accoltellata durante lite in casa nel Barese: ricoverata in prognosi riservata, fermato il marito

E' stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio il marito della donna accoltellata in casa nella serata di sabato ad Acquaviva, nel Barese.

Secondo quanto ricostruito l'uomo, 54enne di origini albanesi, incensurato, avrebbe colpito la moglie 43enne, anch'ella albanese, con un coltello, nel corso di una lite avvenuta mentre i due si trovavano all'interno della loro abitazione. Dietro l'aggressione, secondo quanto emerso finora, ragioni riconducibili a inconmprensioni coniugali. La donna è stata trasportata d'urgenza in ospedale, e sottoposta a un primo intervento: attualmente si trova ricoverata in prognosi riservata.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Gioia del Colle, intervenuti sul posto insieme a personale specializzato della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari che, nel corso delle attività di sopralluogo, ha repertato anche il coltello verosimilmente utilizzato per l'aggressione. Tutti gli accertamenti per ricostruire con esattezza l'accaduto sono tuttora in corso.