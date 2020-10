Paura nel centro di Bari: donna accoltellata per strada e trasportata in ospedale

Una donna è stata ferita con un coltello, questo pomeriggio, mentre si trovava in corso Vittorio Emanuele, nel centro di Bari. L'episodio è al vaglio delle Volanti della Polizia, intervenute sul posto. Bloccato un 32enne barese incensurato, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti.

La vittima, una 56enne di origini campane, è stata soccorsa dal 118 e condotta al Policlinico in codice giallo. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Secondo le prime informazioni era giunta a Bari con il figlio e passeggiava per strada quando l'assalitore l'ha colpita con un fendente alla spalla destra.

La donna avrebbe quindi urlato, causando anche la reazione del figlio nei confronti dell'aggressore. In quel momento è sopraggiunta una volante della Polizia che transitava su corso Vittorio Emanuele. Il 32enne, alla vista degli agenti, avrebbe quindi gettato a terra il coltello senza opporre resistenza. Con sè aveva uno zaino, al cui interno vi sarebbe stato un altro coltello.

(aggiornato alle 19.25)