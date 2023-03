Donna accoltellata in casa al Libertà: colpita con più fendenti al collo, è ricoverata in codice rosso

Una donna di 32 anni, cittadina georgiana, è stata accoltellata questa mattina nella sua abitazione al quartiere Libertà. La donna sarebbe stata raggiunta da diversi fendenti al collo. Soccorsa e trasportata d'urgenza in ospedale, la 32enne è ricoverata in codice rosso ma non sarebbe in imminente pericolo di vita. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sull'accaduto: l'aggressione sarebbe avvenuta nell'ambito di una lite coniugale.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che avrebbe individuato il presunto aggressore, al momento attivamente ricercato dagli agenti della Squadra mobile.