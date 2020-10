Decaro riconosce cittadinanza italiana per discendenza a una donna americana: "Benvenuta a Bari"

Questa mattina il sindaco Antonio Decaro ha riconosciuto la cittadinanza italiana a Julien Martin, una donna americana di origini italiane che ha potuto acquisire lo status di cittadina italiana per iure sanguinis.

“Benvenuta a Bari - ha detto il sindaco nel corso di una breve cerimonia -. Ora potrai viverci, come hai scelto di fare, da cittadina italiana. È un piacere accoglierti nella nostra comunità assieme alla tua famiglia. Non è stato affatto facile, in quanto le procedure per il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza da avo italiano sono particolarmente lunghe e complesse. Mi auguro che la vostra permanenza qui sia felice e fortunata”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul tema riconoscimenti di cittadinanza per discendenza, il sindaco ha ricordato che, come presidente dell’ANCI, ha richiesto al Ministro degli Affari Esteri una maggiore collaborazione tra consolati italiani all’estero e i servizi anagrafici comunali.