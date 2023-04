Donna carbonizzata a Santeramo, respinta richiesta di patteggiamento del marito a processo per violenze

Richiesta di patteggiamento respinta per Vito Passalacqua, l'uomo a processo per i presunti maltrattamenti ai danni della moglie, Michelle Baldassarre, il cui corpo è stato rinvenuto carbonizzato nelle campagne di Santeramo a febbraio scorso. A riportare la notizia è l'Ansa.

La gup Anna De Simone, come riporta l'agenzia, non ha ratificato la richiesta di patteggiamento della pena di 3 anni e 6 mesi avanzata dalla difesa (avvocati Maurizio Tolentino e Nicola Lanzolla) e per la quale la Procura (pm Silvia Curione) aveva dato l'assenso. La giudice avrebbe infatti giudicato la pena "incongrua" in quanto i maltrattamenti sarebbero stati anche a danno delle figlie, e dunque non sarebbe stata ritenuta "corretta" la qualificazione giuridica dei fatti.

I presunti maltrattamenti erano stati denunciati dalla donna a fine dicembre 2022, e il marito, a processo per questa accusa, è tuttora ai domiciliari.

Per la morte della 55enne è invece in corso un'altra indagine per istigazione al suicidio a carico di ignota, affidata al sostituto procuratore Baldo Pisani.