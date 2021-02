Accesa lite in strada, arriva la polizia: donna fermata al volante in stato d'ebbrezza, senza patente né assicurazione

E' accaduto in via Giulio Petroni: gli agenti delle Volanti hanno rintracciato la donna, una 44enne, che aveva cercato di allontanarsi

Cerca di allontanarsi dopo un'accesa lite in strada, ma viene raggiunta e fermata dalla polizia, che la trova al volante in stato di ebbrezza, senza patente né assicurazione. E' accaduto nei giorni scorsi a Bari, in via Giulio Petroni.

La donna, una 44enne con precedenti di polizia, alla vista degli agenti delle Volanti stava cercando di allontanarsi a bordo della sua autovettura per cercare di evitare il controllo.

Dopo un breve inseguimento è stata fermata; dal controllo la donna è risultata sprovvista di patente di guida in quanto scaduta e non rinnovata ed il veicolo sprovvisto di copertura assicurativa. Pertanto le sono state contestate numerose violazioni amministrative circa lo stato d’ebbrezza, la patente e la copertura assicurativa, ed il veicolo è stato sottoposto a fermo e sequestro amministrativo al fine della confisca.