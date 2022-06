Investe donna sul lungomare e poi fugge senza prestare soccorso: rintracciato motociclista "pirata"

Avrebbe investito una passante con la sua moto, mentre transitava sul lungomare Imperatore Augusto di Bari, per poi far perdere le proprie tracce: un uomo è stato rintracciato e denunciato dalla Polizia Locale per fuga e omissione di soccorso.

L'episodio si è verificato ieri sera attorno alle 20.10 nelle vicinanze dell'arco San Nicola. Sul posto, pochi minuti dopo, sono giunte le pattuglie della Polizia Locale e il personale del 118 che ha soccorso la donna, la quale ha riportato una prognosi di 7 giorni. Gli agenti, alcune ore dopo, sono riusciti a risalire al motociclista anche grazie all'utilizzo delle telecamere in servizio nella zona.