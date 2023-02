Trovata carbonizzata in campagna, una lama nel corpo: il giallo della morte di Michelle Baldassarre a Santeramo

Sono passati più di dieci giorni da quando il corpo senza vita, carbonizzato, di Michelle Baldassarre, è stato trovato nelle campagne di Santeramo. Igienista dentale, 55 anni, madre di due figlie, sulla morte di Michelle è stato aperto un fascicolo di indagine per istigazione al suicidio. Tanti sono i punti ancora da chiarire intorno alla sua tragica vicenda.

Nella giornata di ieri a Santeramo, sono stati celebrati i funerali della donna, in forma strettamente privata, come richiesto dalla famiglia.

L'autopsia eseguita nei giorni scorsi avrebbe rivelato una ferita d'arma da taglio all'altezza del torace e la presenza di una parte di lama ancora conficcata nel corpo. L'ipotesi è al momento quella di un gesto estremo della donna, anche se la dinamica finora emersa sembrerebbe abbastanza complessa e atroce. Resta anche il giallo della tanica di benzina, che non sarebbe stata trovata sul posto.

Michelle nei mesi scorsi era stata collocata in una casa protetta, mentre il marito - che non è indagato per la morte della moglie - da dicembre è agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia. Successivamente, la donna aveva deciso di lasciare la struttura.

Gli investigatori stanno cercando di far luce sulle ultime ore di vita della 55enne. Di lei si sarebbero perse le tracce nel corso della mattinata del 9 febbraio: Michelle sarebbe stata attesa per pranzo da una delle figlie, ma non è mai arrivata. Secondo indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, il giorno del ritrovamento dal cellulare della vittima sarebbe partito un messaggio, ricevuto da familiari, con la posizione del luogo in cui poi è stato effettivamente rinvenuto il corpo.