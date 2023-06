Monopoli, investe e uccide la figlia dopo una lite: 86enne fermato per omicidio

Al termine di una lite legata a dissidi familiari, avrebbe investito con la propria auto la figlia di 54 anni, provocandone la morte. Nella notte, un uomo di 86 anni, Vincenzo Formica, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per omicidio dai carabinieri di Monopoli.

Le indagini erano scattate nella serata del 2 giugno, quando a seguito di una segnalazione al 112 i militari sono intervenuti in contrada Laghezza, rinvenendo, in una strada privata, il corpo senza vita di una 54enne. A seguito degli immediati accertamenti coordinati dall'Autorità giudiziaria e del sopralluogo effettuato dalla SIS del Comando Provinciale di Bari, sono emersi gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'uomo, che secondo quanto ricostruito avrebbe travolto in auto la figlia, Mariangela, dopo un litigio, causandone il decesso.

L'86enne, che ha precedenti, è stato condotto in carcere a Bari mentre, nei prossimi giorni, presso l'istituto di medicina legale del Policlinico di Bari, sarà eseguita l'autopsia sul corpo della vittima.