Era scomparsa ieri a Gravina in Puglia: i tecnici del Soccorso Alpino ritrovano il cadavere della donna

Sono purtroppo terminate con l'esito più tragico le ricerche di una donna scomparsa ieri pomeriggio a Gravina in Puglia. Il corpo esanime è stato recuperato oggi da una squadra di tecnici di soccorso in forra del Soccorso Alpino e Speleologico pugliese. Le azioni del team di soccorritori avevano preso il via in seguito all'attivazione, da parte della Prefettura di Bari, del Piano provinciale di ricerca per le persone scomparse.

Altri tecnici del Soccorso Alpino hanno poi provveduto ad accompagnare il medico legale ed alcuni suoi assistenti sul luogo del ritrovamento. Il recupero della salma è stato compiuto in collaborazione con i Vigili del Fuoco, giunti sul posto con un elicottero.