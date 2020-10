Donna trovata senza vita in casa a Bari: sul corpo una ferita, morta dissanguata. Compagno in caserma per essere sentito

Una donna è stata trovata morta questa mattina in un'abitazione di via Davanzati, in centro a Bari. Il corpo della vittima, una 40enne, è stato rinvenuto nella camera da letto dell'appartamento.

Secondo primi accertamenti, la donna presentava una ferita nella zona inguinale, da cui aveva perso molto sangue. Sul posto, sono intervenuti 118 e carabinieri, che hanno avviato indagini sull'accaduto. Accertamenti sono in corso da parte della Sezione Investigazioni Scientifiche per verificare le cause del decesso. Nell'abitazione erano presenti l'attuale compagno della 40enne (che era separata) e la sua bimba di 10 anni, nata dal precedente matrimonio.

Pare che la vittima e il suo attuale compagno fossero entrambi assuntori di stupefacenti. Al momento gli investigatori non hanno eseguito nessuno fermo e non si esclude alcuna ipotesi sull'accaduto. Il compagno della donna sarà sentito in caserma.

*Aggiornato ore 14.18

(foto di repertorio)