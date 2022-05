Donna trovata morta in un B&B a Gioia del Colle: decesso forse per un malore

Il corpo senza vita di una turista è stato trovato, questa mattina, in un bed&breakfast di Gioia del Colle, nel Barese. Secondo le prime ipotesi, la donna, in vacanza in Puglia con un gruppo di amici, sarebbe deceduta per un malore mentre si trovava nella sua stanza.

Sul posto, oltre al personale del 118, sono giunti i carabinieri per i rilievi.