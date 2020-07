Doppia preferenza di genere, il Consiglio dei ministri dà il via libera alla Puglia. Emiliano: "Legge equiparata alle altre regioni"

Dopo il fallimento nell'ultima seduta del Consiglio regionale della legislatura Emiliano, la doppia preferenza di genere nelle elezioni regionali pugliesi è realtà grazie all'intervento del Governo. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al provvedimento nel pomeriggio - la seduta, con unico ordine del giorno, era stata convocata alle 16, che di fatto equipara la legge regionale pugliese a quella delle altre regioni italiane, che già avevano adottato il sistema.

Il decreto nomina un commissario straordinario con la funzione di provvedere "agli adempimenti strettamente conseguenti" alla sua applicazione e lo individua nella prefetta di Bari, Antonia Bellomo. "Per la prima volta, il CdM attiva i poteri sostitutivi su un principio essenziale: affermare la parità di genere nella legge elettorale della Regione Puglia. Un passo avanti nella lotta alle disuguaglianze e nella promozione dei diritti costituzionali. Continuiamo in ciò che è giusto" il tweet del ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Giuseppe Provenzano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A darne notizia è stato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, commentando una foto con il premier Conte pubblicata sui social: Al Consiglio dei ninistri ha parzialmente partecipato anche il governatore. "Dopo cinque anni di tentativi - scrive - di convincere il Consiglio Regionale della Puglia, assolutamente sovrano in materia, ad approvare la doppia preferenza di genere nella legge elettorale pugliese per adeguare la nostra regione al resto d’Italia, oggi il nostro impegno programmatico si è realizzato grazie al Governo della Repubblica. Oggi davanti al Consiglio dei Ministri che mi ha convocato allo scopo, ho potuto finalmente esprimere il mio pieno consenso all’introduzione della doppia preferenza di genere nella legislazione pugliese". Il governatore ha poi ringraziato le forze politiche di maggioranza e di opposizione che in queste ore si erano espresse favorevolmente al provvedimento approvato da poco dal Governo. "Non c’era più tempo purtroppo per riconvocare il Consiglio Regionale, ma nella sostanza il provvedimento del Governo riassume le posizioni di tutti ed equipara la legge pugliese a quella delle altre regioni e dei comuni. La cosa più importante è aver raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissi" conclude il governatore pugliese.