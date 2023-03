Due aggressioni in pochi negli ospedali di Bari, l'Ordine dei Medici: "E' un'emergenza, servono interventi drastici"

"Penso che ci troviamo in uno stato d'emergenza e il senso di responsabilità vorrebbe che si intervenga in maniera più drastica di quello fatto fino ad ora": A parlare, raggiunto da BariToday, è Filippo Anelli, presidente nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo) e di quello di Bari, intervenuto sull'ultimo episodio di aggressione ai danni di una dottoressa in una struttura sanitaria del capoluogo pugliese. Domenica scorsa, nel Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo, una donna avrebbe schiaffeggiato un medico che alcuni giorni aveva visitato un suo parente.

Secondo una ricostruzione fornita dall'Asl, il paziente, successivamente, era stato rimandato al domicilio "per una patologia priva di carattere di urgenza e che non richiedeva per questo il ricovero". La donna avrebbe quindi aggredito la dottoressa e minacciato altri operatori presenti. Il medico ha riportato una prognosi di circa 2 settimane.

Solo alcuni giorni prima si era verificato un altro episodio di violenza in un altro ospedale barese, il pediatrico Giovanni XXIII, dove un giovane medico, è rimasto ferito da una scheggia di una porta rotta in seguito ad un pugno sferrato dal padre di un piccolo paziente: "I cittadini - dice Anelli - non hanno forse ben compreso la gravità delle pene che possono essere comminate a seguito di atti violenti, anche fino a 16 anni di carcere nei casi più gravi, con la nuova legge".

Per Anelli, però, non basta solo una maggiore presa di coscienza dei cittadini: "Bisognerebbe - aggiunge - organizzare un diverso sistema di accoglienza" di pazienti e parenti "anche perchè gli operatori sono sottoposti a uno stress continuo, tra turni eccessivi e, appunto, gesti di violenza. La Corte di Cassazione, attraverso una ordinanza, ha riconosciuto proprio questo, ovvero un danno biologico per gli operatori. E' una situazione sempre più difficile da vivere e accettare. Servirebbe - conclude Anelli - anche una campagna di comunicazione efficace. Senza la tranquillità da parte dei medici diventa difficile garantire un buon servizio":