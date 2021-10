Lancia involucro con cocaina e hashish durante la perquisizione: arrestato giovane pusher

E' accaduto ad Adelfia: in manette è finito un 20enne già noto alle Forze dell'Ordine. In un garage rinvenuti altri 90 grammi di marijuana essiccata

Un 20enne di Adelfia è stato arrestato dai Carabinieri dopo essere stato trovato in possesso di numerose dosi di droga. I militari hanno incrociato il giovane, già noto alle Forze dell'Ordine, e lo hanno fermato per alcuni controlli.

Durante la perquisizione avrebbe tentato, inutilmente, di disfarsi di un involucro contenente 4 grammi di cocaina e 2 di hashish suddivise in dosi. Il tutto è stato recuperato assieme a denaro contante ritenuto di provenienza illecita. I controlli sono stati poi estesi in un garage del quale il giovane possedeva le chiavi. All'interno vi erano ulteriori 90 grammi di marijuana, già essiccata, nonché materiale vario per confezionare le dosi da rivendere al dettaglio. Stupefacente, materiale e soldi sono stati sequestrati. Per il 20enne sono così scattati gli arresti domiciliari.