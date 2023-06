Tre kg di droga e due pistole funzionanti in un vano ascensore al San Paolo: arrestati due giovani

La Squadra Mobile di Bari ha arrestato nel quartiere San Paolo due giovani ritenuti responsabili di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanza stupefacente e di due armi da fuoco con relativo munizionamento. Gli agenti, nel corso di alcuni controlli in una palazzina di via Lombardia, hanno rinvenuto una sacca, nascosta nel vano ascensore, contenente 3 kg di droga e due pistole, di cui una con matricola abrasa, nonchè varie cartucce inesplose.

In particolare, gli agenti hanno rinvenuto cocaina per potenziali 3mila dosi nonchè hashish e marijuana per un quantitativo corrispondente a 18mila dosi. Le due armi, ovvero due pistole Beretta calibro 7,65 e 9x21, erano perfettamente funzionanti.

Gli accertamenti della Scientifica hanno consentito di 'isolare' dalla superficie delle armi, ovvero dalla porzione interna del ponticello e del grilletto, alcune impronte digitali riconducibili ai due arrestati.