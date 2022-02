Irruzione in un appartamento di un 41enne ai domiciliari, arrestati in quattro: sequestrati pistola, munizioni e dosi di cocaina

Quattro persone, già note alle Forze dell'Ordine, sono state arrestate a Modugno (Bari) poiché trovate in possesso di una pistola con munizioni e di 32 dosi di cocaina. In manette, a seguito di un controllo dei Carabinieri, sono finiti un 41enne, un 49enne, un 21enne e un 32enne.

In particolare, i militari sono entrati nell'abitazione del 41enne, detenuto agli arresti domiciliari, dopo aver notato un sospetto andirivieni di persone. Mentre effettuavano ulteriori verifiche, i carabinieri hanno bloccato una delle 4 persone mentre usciva dall'abitazione. Alla vista dei militari, altri due hanno cercato riparo sul terrazzo, tentando di gettare una busta in un altro stabile. Il 41enne, invece, avrebbe provato a buttare via un involucro dalla propria abitazione.

Al termine della concitata operazione, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato una pistola calibro 7.65 con 5 colpi nonchè 32 dosi di cocaina (per un peso complessivo di 17 grammi) in un pacchetto di fazzoletti di carta. All'interno dell'amitazione è stato rinvenuto anche materiale per la manutenzione dell'arma e per il confezionamento delle dosi. I quattro. le cui responsabilità dovranno essere accertate nel corso del successivo giudizio, stati arrestati e condotti in carcere a Lecce, Matera e Taranto. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e per i quattro, dopo la convalida dell’arresto, il GIP presso il Tribunale di Bari ha disposto la permanenza in carcere.