Pistola modificata e droga in un vano scala: arrestato giovane pregiudicato nel Barese

I Carabinieri hanno arrestato un 20enne già noto alle Forze dell'Ordine, accusato di detenzione di arma clandestina, ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane, trasferitosi da poco a Valenzano, frequentava comunque Sannicandro. I militari, nel corso dei controlli, hanno perquisito la sua nuova abitazione e quella in cui viveva con i genitori. Nella prima hanno rinvenuto una dose di cocaina, materiale per il confezionamento, appunti manoscritti con nomi e importi in denaro, 6 cartucce calibro 7,65 e una cartuccia calibro 9x18.

La successiva perquisizione, nella casa di Sannicandro di Bari, ha permesso di rinvenire e sequestrare, occultato in un sottoscala, un borsone con all’interno numeroso materiale per confezionamento di dosi, alcuni bilancini di precisione, 230 grammi di marijuana suddivisa in 34 confezioni, una busta contenente 24 pacchetti di sigarette di varie marche, una pistola cromata a salve calibro 8 mm, con canna modificata e perfettamente funzionante come arma comune da sparo e 52 cartucce a salve da 8 e 9 mm.

Il materiale rinvenuto, lo stupefacente e l’arma sono stati sottoposti a sequestro, mentre per il giovane sono subito scattate le manette Nel corso della stessa attività, anche un 25enne di Sannicandro di Bari è stato perquisito e trovato in possesso di 2 grammi di marijuana, motivo per il quale è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.

Allegati