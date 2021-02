Tenta di fuggire, preso dopo inseguimento per le vie della città: preso insospettabile spacciatore 29enne

Bloccato, è stato trovato in possesso di 15 dosi tra marijuana e hashish, nonché d alcune banconote di piccolo taglio. Nel corso di una perquisizione a domicilio, inoltre, sono stati scoperti altri 50 grammi di stupefacente nascosti in un comodino

I Carabinieri hanno arrestato a Terlizzi un incensurato 29enne, scoperto con numerose dosi di droga. Il giovane, stava per essere fermato per un controllo mentre era alla guida della sua auto ma, preso dal panico, ha tentato la fuga per le vie del paese.

Bloccato, è stato trovato in possesso di 15 dosi tra marijuana e hashish, nonché d alcune banconote di piccolo taglio. Nel corso di una perquisizione a domicilio, inoltre, sono stati scoperti altri 50 grammi di stupefacente nascosti in un comodino, nonché materiale vario per il confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione e 1600 euro in contanti, ritenute provento dell'attività illecita. Il 29enne è stato quindi condotto in carcere a Trani.