In giro in centro con droga in auto, ne nascondeva altra in casa: arrestato

Droga nascosta in macchina e in casa: finisce così agli arresti un 33enne a Bari, già con precedenti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri del Nucleo radiomobile del Comando provinciale di Bari, durante un controllo finalizzato alla prevenzione/repressione dei reati in città, ha notato l'uomo alla guida di una Bmw, che si aggirava con fare sospetto in centro.

Fermato il veicolo, i militari hanno proceduto al controllo, poi proseguito anche nell'abitazione del 33enne: al termine sono stati sequestrati 26,5 grammi di cocaina, 3 grammi di marijuana, 700 grammi di hashish e 5110 euro. Il 33enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.