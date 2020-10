Durante il controllo trovano droga nascosta nel locale in cui lavorava come barista: arrestato 56enne

Detenzione ai fini di spaccio: è finito ieri agli arresti con questa accusa un 56enne di Conversano, già conosciuto per i suoi precedenti, beccato a spacciare in un bar. I controlli dei carabinieri della locale Stazione sono partiti nel pomeriggio, insospettiti dall'insolito viavai all'interno del bar in cui lavorava l'uomo: nel locale hanno rinvenuto due pacchi di marijuana per complessivi 530 grammi, nascosti all’interno di buste dei rifiuti lasciate nel cestino, un nascondiglio pensato dal barista per occultare lo stupefacente ma allo stesso tempo tenerlo a portata di mano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La perquisizione è continuata nel locale attiguo al bar, utilizzato quale ufficio dell’esercizio, dove i militari hanno trovato 800 euro in contanti, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Al termine delle operazioni l’uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione, mentre la sostanza sequestrata sarà inviata nel laboratorio analisi.