In piazza Umberto con dosi di eroina: scattano i controlli, arrestato 36enne

I carabinieri hanno arrestato, nel corso di controlli in piazza Umberto a Bari, un 36enne di origini marocchine, incensurato ed irregolare sul territorio nazionale: l'uomo è accusato di detenzione ai fini di spaccio di eroina. I militari, durante alcuni controlli, hanno notato un insolito capannello di persone nella piazza. All'arrivo dei carabinieri si è scatenato un fuggi fuggi tra i presenti.

Il 36enne è stato bloccato: con sé aveva 4 dosi di eroina per un peso di circa 3 grammi nonché 105 euro in contanti provento dell’illecita attività di spaccio. La droga sarà analizzata nelle prossime ore per stabilirne la provenienza. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto nel carcere di Bari.