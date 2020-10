Non si ferma all'alt dei poliziotti e tenta la fuga per le strade di Bari vecchia: nella borsa oltre 1 chilo di marijuana, arrestato

Intercettato dalla polizia mentre saliva a bordo della sua auto, dopo essersi aggirato con fare sospetto per le strade di Bari vecchia, portando con sè una borsa. All'alt intimato dagli agenti, l'uomo non si è fermato ma è invece partito, accelerando repentinamente la marcia e rischiando di investire gli agenti. La sua corsa è proseguita in un tratto di strada pedonale, tra i passanti. Successivamente ha abbandonato il veicolo e ha proseguito la fuga a piedi, per le vie della città vecchia, ma è stato raggiunto e bloccato, nonostante il vano tentativo di sottrarsi alla cattura sferrando calci e pugni nei confronti dei poliziotti.

Nella borsa, come accertato dagli agenti, custodiva oltre 1 Kg di marijuana. La successiva attività di perquisizione, estesa anche alla sua abitazione ubicata in agro di Corato, ha consentito di rinvenire la somma di 4mila euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio, oltre a materiale utilizzato per confezionamento delle dosi. L'uomo, il 28enne Francesco Quercia, con precedenti di polizia, è finito in carcere con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

