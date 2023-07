Scoperto 'deposito' della droga in un appartamento di Bari Vecchia: arrestato 35enne

Un uomo di 35 anni è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Bari, nella città vecchia, con le accuse di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizionamento per armi comuni da sparo.

Gli agenti, nel corso di una perquidisione in un appartamento, hanno rinvenuto 7,6 kg di marijuana, 350 grammi di cocaina in dosi e 400 di hashish, oltre a materiale utile per il confezionamento della droga destinata allo spaccio. State sequestrate, inoltre, 248 cartucce di vario calibro e la somma contante di 3.300 euro. Il 35 enne, dopo l'arresto, è stato condotto nel carcere di Bari.