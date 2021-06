Borsone di droga svuotato nella canna fumaria: sgominato gruppo di spaccio, tre arresti

I carabinieri hanno arrestato a Bitonto tre persone ritenute componenti di un'intera squadra di spacciatori attiva in via Pertini. I giovani avrebbero stabilito una base di spaccio all'interno di una palazzina con un sistema di pusher e pali a monitorare l'arrivo delle Forze dell'Ordine.

La droga sarebbe stata spacciata anche ad acquirenti provenienti dai comuni limitrofi. All'arrivo dei militari il gruppo ha cercato la fuga: uno dei tre, dopo aver raggiunto il terrazzo condominiale e scavalcato un muretto di un metro ha cercato di svuotare il contenuto di un borsone all'interno di una canna fumaria e di buttare altro materiale in un'intercapedine.

Il tutto è stato notato dai carabinieri che sono riusciti, poco dopo, a bloccare i tre. All'interno della canna fumaria vi erano 68 buste in cellophane contenenti 152 g di marijuana, 37 di hashish e 80 di cocaina. Alla base del tubo, dopo aver aperto una fessura laterale, i militari hanno individuati e recuperaro altre 20 buste di marijana per un peso complessivo di35 grammi di stupefacente, 21 dosi di hashish e 7 di cocaina. Nell'intercapedine, inoltre, è stata rinvenuta una busta in cellophane, contenente una radio ricetrasmittente e la somma in contante di 2500 euro composta da banconote di vario taglio, tutto sottoposto a sequestro. I tre, al termine dei controlli, sono stati condotti in carcere a Bari.