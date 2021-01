Passa con il rosso durante il coprifuoco: all'interno dell'auto c'era droga, arrestato

In manette è così finito un 33enne residente a Bari già noto alle Forze dell'Ordine. Nel veicolo vi erano 4 pezzi di hashish e 300 euro in danaro ritenuto provento dell'attività illecita

E' stato sorpreso alle 22, quando è scattato il coprifuoco anti Covid, mentre passava il semaforo con il rosso: dopo essere stato bloccato per ricevere la multa i Carabinieri hanno scoperto che trasportava droga. In manette è così finito un 33enne residente a Bari già noto alle Forze dell'Ordine.

All'interno del veicolo vi erano 4 pezzi di hashish e 300 euro in danaro, presumibilmente provento dell'attività illecita. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari oltre alle multe per aver violato il Dpcm ed essere passato con il rosso. La droga e il danaro sono stati sequestrati.